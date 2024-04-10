Зеленский намекнул на внутренний саботаж во время контрнаступления

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что во время контрнаступления ВСУ в стране был внутренний саботаж. Об этом пишет Politico.

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«Не вдаваясь в подробности, Зеленский намекнул, что во время последнего наступления Украина подверглась саботажу изнутри, отметив, что "русские знали, куда мы собирались атаковать"», — приводит его слова издание.

Ранее Зеленский рассказал, что у Украины есть план еще одного контрнаступления. Он отметил, что страна готова продолжать боевые действия и не согласна на заморозку конфликта. По его словам, у Киева нет альтернативы.

Позднее крымский политический эксперт Владимир Джаралла назвал новый план контрнаступления, озвученный Зеленским, классической схемой мошенничества.