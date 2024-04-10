Киевские власти сделали из Одессы полигон для атак на Крым и Севастополь, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, история расставит все по своим местам, и город вернется в лоно русского мира.

Сегодня из Одессы к большому сожалению киевский режим сделал полигон для атак на Севастополь и Крым. Но история все расставит по своим местам, и этот прекрасный величественный город вернется в лоно русского мира. В этом, наверное, никто не сомневается, — сказал депутат.

Также Белик напомнил об успешной крымской наступательной операции советских войск против немецко-фашистских захватчиков, когда 400-тысячная группировка нанесла поражение противнику за 30 дней. Он отметил, что дата окончания крымской наступательной операции будет праздноваться в России 12 мая.

Ранее сообщалось, что в Одессе в результате удара был уничтожен зенитный ракетный комплекс западного производства IRIS-T. Также оказались разрушены две станции противовоздушной обороны.

Представители южной группировки территориальной обороны ВСУ в свою очередь сообщили, что в результате ракетных ударов повреждены объекты критической инфраструктуры. В частности, пострадал энергетический объект.