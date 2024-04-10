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Молдавия ратифицировала соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией

Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что правительство ратифицировало соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Францией.

Молдавия ратифицировала соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией
© RT на русском

Об этом пишет РИА Новости.

«Против этого проекта или воздержавшихся нет», — заявил он.

Уточняется, что проект закона о ратификации соглашения после одобрения представят на рассмотрение парламента.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

7 марта французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве.

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