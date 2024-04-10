Молдавия ратифицировала соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией
Премьер Молдавии Дорин Речан сообщил, что правительство ратифицировало соглашение о сотрудничестве в сфере обороны с Францией.
Об этом пишет РИА Новости.
«Против этого проекта или воздержавшихся нет», — заявил он.
Уточняется, что проект закона о ратификации соглашения после одобрения представят на рассмотрение парламента.
Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину
7 марта французский лидер Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Франция в ближайшие месяцы откроет постоянную миссию по обороне в Кишинёве.