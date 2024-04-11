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Politico: Зеленский раскритиковал США за темпы передачи оружия Киеву

Владимир Зеленский раскритиковал США за темпы предоставления вооружений Украине. Об этом пишет Politico.

Politico: Зеленский раскритиковал США за темпы передачи оружия Киеву
© ТАСС
«И я просто не понимаю логики, стоящей за этим, когда, например, у одного из наших партнёров есть оружие, в котором Украина нуждается сегодня, чтобы выжить. И я не понимаю, почему они не хотят предоставить его нам», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц отказывается передавать Украине ракеты Taurus из-за нежелания оставлять ФРГ без «самого мощного оружия страны».

Также американский президент Джо Байден заявил, что исход конфликта на Украине зависит от действий конгресса США.

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