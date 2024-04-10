В Румынию прибыли британские истребители для слежки за самолетами РФ

Во вторник, 9 апреля в Румынию прибыли шесть истребителей Королевских ВВС, сообщается на сайте британского правительства. В течение четырех месяцев истребители Typhoon будут принимать участие в наблюдении за российскими самолетами.

Самолеты 9-й эскадрильи британских ВВС, а также более двухсот военнослужащих были переброшены на авиабазу «Михаил Когэлничану». До августа они будут летать вместе с румынскими ВВС в рамках расширенной миссии воздушной полиции НАТО (eAP). Программа расширенного воздушного патрулирования действует в регионе с 2014 года.

Личный состав, участвующий в миссии, «будет постоянно находиться в готовности для перехвата российских самолетов, приближающихся к воздушному пространству НАТО», подчеркивается в сообщении.

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Страны, участвующие в миссиях НАТО по воздушной полиции, регулярно меняются. По оценке Лондона, в первой половине 2023 года ВВС Великобритании вылетали на перехват более 50 российских самолетов, одновременно возглавляя усиленную миссию воздушной полиции альянса из Эстонии. Это будет пятый раз, когда Королевские ВВС примут участие в миссии воздушной полиции в Румынии.

В Лондоне заявили, что истребители вылетают на перехваты российских самолетов, так как те «не поддерживают связь с региональными агентствами воздушного движения, контролируемыми НАТО, и не представляют планы полетов».