Начальник украинского пограничного отряда города Конотоп в Сумской области Александр Ярошенко погиб в ДТП, сообщил военный корреспондент Руслан Татаринов в Telegram.

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«Почему погиб такой ранг руководивший подготовкой пограничников атакой на Белгородскую область?», — сообщил о гибели майора военкор.

3 апреля Татаринов сообщил, что в Семеновке российские военные ликвидировали главного знаменосца Нацгвардии Украины Арсена Мартынюк.

Российские огнеметчики сожгли опорные пункты украинской армии

Ранее польский наемник Михал Липский, воевавший на стороне Украины до весны 2024 года, заявил, что Вооруженные силы страны лишились мотивированных бойцов. Он отметил, что подготовка солдат остается на очень низком уровне.