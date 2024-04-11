Экстренную продажу военного оборудования США Украине объяснили

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин объяснил решение Госдепа США одобрить экстренную продажу Украине американского военного оборудования для ремонта систем противовоздушной обороны (ПВО) Hawk. В беседе с «Лентой.ру» Дандыкин назвал старой этот тип поставленного Киеву вооружения.

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10 апреля сообщалось, что Госдеп США одобрил потенциальную экстренную продажу Киеву военного оборудования на сумму 138 миллионов долларов для ремонта ее систем ПВО Hawk. «На Украине есть острая необходимость увеличить свои возможности по защите от российских ракетных ударов и воздушных возможностей российских войск», — писало издание Hill со ссылкой на американское ведомство.

«Это уже старая система среднего радиуса действия, которая может быть модернизирована. Видимо, из-за того, что она старая, ей требуется именно эта модернизация, сейчас Пентагон выделил деньги на все эти дела», — объяснил Дандыкин.

В свою очередь, издание Associated Press писало, что, по мнению Госдепа, продажа оборудования Украине «поддержит цели внешней политики и национальной безопасности Соединенных Штатов».

Ранее глава Центра глобального взаимодействия при Государственном департаменте США Джеймс Рубин призвал президента Украины Владимира Зеленского делиться с американскими коллегами большей информацией о состоянии конфликта на Украине.