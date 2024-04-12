Стало известно о взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области произошли взрывы Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Зеркало недели».

«Кривой Рог, местные паблики сообщают о взрывах», — говорится в сообщении. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучит в Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской, Черкасской и Киевской областях страны.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.