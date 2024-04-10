Названа причина поставок оружия Болгарии Украине

Председатель совета депутатов Голопристанского муниципального округа Херсонской области Геннадий Недялков предположил, почему президент Болгарии Румен Радев решил поставлять оружие Украине. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Недялков заявил, что прозападные силы вынудили Болгарию поставлять Киеву оружие.

«У либеральных прозападных политических сил, я понимаю и все мы понимаем, потому что это было финансирование — грубо говоря подкуп, тех или иных политических сил, которые вынудили президента Румена Радева к этой поставке», — предположил он.

В июле 2023 года Болгария отказалась помогать Украине оружием. «У нас разный взгляд на вещи, он считает "нет" — это эскалация предоставлять Украине помощь, а я считаю "нет" — это защита, это абсолютно разная философия», — объяснил президент Украины Владимир Зеленский.