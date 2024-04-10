Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев разработал план нового контрнаступления. Что для этого просит глава государства у западных союзников и почему план — это классическое мошенничество?

Что известно о плане Киева

По словам украинского лидера, для контрнаступления Вооруженным силам республики потребуется западное оружие, в том числе из США.

«Да, у нас есть план контрнаступления <...> Да, у России больше людей, больше оружия. Но у объединенного Запада есть современные системы вооружений. Поэтому мы получим определенные технологии. И если мы продолжим наращивать производство, если получим лицензии от наших партнеров, то дело не в количестве людей. Речь идет о качестве оружия», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский не исключает атаки России на Харьков. Он также вновь попросил вооружений у Запада, однако на этот раз сделал упор не на танки или ракеты, а на средства ПВО, чтобы «иметь возможность защитить себя».

Почему это может быть мошенничеством

Крымский политический эксперт Владимир Джаралла считает, что новый план контрнаступления Украины является классической схемой мошенничества. В беседе с РИА Новости он отметил, что власти страны просто хотят получить деньги и поэтому «клепают планы».

«Планов громадье — такое выражение вспоминается после прочтения таких заявлений. Перед нами классическая схема мошенничества со стороны руководителей Украины. Она проста: чтобы воровать — нужны деньги, чтобы деньги дали — нужны планы. Вот их и клепают во всех ведомствах на Украине», — сказал Джаралла.

При этом, по его словам, когда деньги выделяются, немедленно начинают работать схемы по их разворовыванию.

«Настоящую угрозу руководители Украины видят в том, что их все чаще на Западе называют мошенниками. Вот они и стремятся схватиться хоть за соломинку придуманного наступления, лишь бы гроши дали. И самое страшное в этом, что так же безжалостно они отправят людей на смерть, лишь бы показать активность хозяевам. Деньги в обмен на человеческие жизни», — подчеркнул эксперт.

Как прошло последнее контрнаступление ВСУ

4 июня ВСУ начали контрнаступление, которое готовилось при поддержке Запада. Противник не сумел преодолеть линию обороны ВС РФ и понес колоссальные потери, говорил глава Минобороны Сергей Шойгу. Помимо живой силы, в ходе контрнаступления ВСУ потеряли 766 танков, в том числе 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, включая 50 БМП Bradley и другой техники, доложил руководитель ведомства.

«159 000 военнослужащих убитыми и ранеными, 121 самолет, 23 вертолета, 766 танков, включая 37 Leopard, 2348 бронемашин различного класса, из них 50 Bradley», — отметил он.

В середине июня бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон рассказал YouTube-каналу Judging Freedom, что ВСУ понесли колоссальные потери в первые дни контрнаступления.

«Огромное количество украинских бронетанковых соединений и машин попросту уничтожается. А что касается потерь среди военных, то сейчас, по моим подсчетам, они достигают примерно восьми, девяти, даже десяти к одному», — сообщал он.

В ноябре Зеленский заявил, что наступление ВСУ продолжится и в 2024 году. По его словам, украинская армия испытывала определенные трудности с контрнаступлением, хотя «некоторые люди» ожидали быстрого успеха.

«У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдем, в каком направлении будем вести наступление», — говорил Зеленский.

По словам украинского лидера, Киев не добился успехов в контрнаступлении из-за того, что получил от Запада меньше вооружений, чем рассчитывал. Зеленский сказал, что в этом году ВСУ еще попробуют показать результат, также у Киева уже есть план на 2024-й, но он «не может поделиться» его деталями.