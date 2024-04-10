Российские огнеметчики сожгли опорные пункты украинской армии

Огнеметчики группировки российских войск "Запад" уничтожили вакуумными боеприпасами огнеметов "Шмель" находившиеся на Купянском направлении укрепленные опорные пункты Вооруженных сил Украины. Об этом со ссылкой на Министерство обороны России сообщает ТАСС.

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Взвод легких огнеметов 1-й гвардейской танковой армии получил задачу атаковать расположенные в лесополосе замаскированные укрепленные опорные пункты противника. Огнеметчики разделились на подгруппы прикрытия и удара и скрытно выдвинулись на позицию для стрельбы с расстояния нескольких сотен метров.

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Используя складки местности низкую густую поросль, российские бойцы огнем термобарических боеприпасов ручных огнеметов уничтожили опорники противника, а затем тактическими двойками отошли на занятые позиции. По словам заместителя командира взвода, основной задачей легких огнеметчиков является расчистка пути российской пехоте. До этого сообщалось, войска РФ нанесли удар по станции в Славянске, где могли находиться до 400 военных ВСУ.