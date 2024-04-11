Скандальный закон об ужесточении правил мобилизации на Украине был принят Верховной радой под жестким давлением офиса президента. Об этом заявила депутат парламента от возглавляемой экс-президентом Петром Порошенко партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

"Зеленые кнопки проголосовали за то, что им спустили сверху в последний момент, проигнорировав месяц толковых наработок своих коллег в комитете [по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки]. За зелеными кнопками просто спрятались те, кто не хочет брать на себя непопулярные решения", - написала она в Telegram-канале партии.

Возмущение депутатов из "Европейской солидарности" вызвало исключение из текста документа положения о демобилизации военнослужащих.

"Мы предлагали демобилизацию через 36 месяцев службы, из которых 24 месяца - работы по боевому распоряжению. <...> Но нас не услышали. И у нас всего 27 голосов", - написала Сюмар.

По ее словам, поддержавшие законопроект депутаты "исполняют "чего изволите". "Зеленые кнопки выполнили приказ сверху", - заявила представитель оппозиции.

Ранее в четверг Верховная рада приняла во втором и окончательном чтении закон об ужесточении правил мобилизации. Как ожидается, это приведет к тому, что мобилизованы будут сотни тысяч украинцев. Из закона были исключены поправки о демобилизации и ротации, предусматривающие демобилизацию военнослужащих через 36 месяцев службы, из которых 18 месяцев на передовой. Как сообщали украинские СМИ, эти поправки были исключены по инициативе главнокомандующего украинской армией Александра Сырского. Исключены также положения о доплатах военным на передовой.

После принятия парламентом законопроекта в первом чтении депутаты предложили к тексту свыше 4 тыс. поправок, которые комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рассматривал более двух месяцев. Президент Украины Владимир Зеленский, которого неоднократно обвиняли в давлении на Верховную раду, в конце прошлой недели потребовал от депутатов принять законопроект в ближайшие дни. Он признал, что промедление Рады с ужесточением мобилизации заставило Запад сомневаться в необходимости дальнейшей поддержки Киева. В частности, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) прямо связывал ужесточение порядка проведения мобилизации с выделением США новой военной помощи. В связи с этим Зеленский регулярно убеждал партнеров в том, что, несмотря на сложности, парламент проголосует за необходимые изменения.