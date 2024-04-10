МИД РФ: Россия представит ООН доказательства зверств ВСУ

Россия представит в Международный суд ООН по спору с Украиной все доказательства зверств Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нацбатальонов в Донбассе. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью "Известиям".

Вершинин указал, что по данному спору в рамках Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него 1948 года "украинцы из обвинителей превратились в обвиняемых". "Суд оставил на рассмотрении вопрос о том, совершала ли сама Украина геноцид в Донбассе, - отметил он. - Как написали в западной прессе, Киев "забил гол в собственные ворота". "Таким образом, наказать Россию у Запада и Украины не получилось. Вышло так, что они наказали сами себя. Теперь мы, конечно, представим суду все доказательства зверств ВСУ и нацбатальонов в Донбассе", - подчеркнул замминистра.

Ранее Международный суд ООН дал России время до 2 августа для подготовки контрмеморандума по иску Украины.

О деле

Украина подала в Международный суд ООН иск, касающийся интерпретации, применения и выполнения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, 26 февраля 2022 года, сразу же после начала специальной военной операции. В нем Киев отвергает, что в Донбассе имел место геноцид, который послужил одной из причин признания Россией Донецкой и Луганской народных республик и проведения СВО. Россия ставила под вопрос приемлемость иска для рассмотрения и юрисдикцию суда в отношении этого дела.

Международный суд ООН 2 февраля постановил, что обладает юрисдикцией в разбирательстве и что иск приемлем, однако при этом существенно ограничил круг рассматриваемых вопросов. В частности, инстанция пришла к выводу, что под ее юрисдикцию не попадает рассмотрение вопросов о том, являются ли нарушением конвенции о геноциде применение РФ силы против Украины и признание независимости ДНР и ЛНР. Приемлемым для рассмотрения суд признал лишь часть иска, где украинская сторона требует "признать и объявить, что не существует достоверных доказательств того, что Украина несет ответственность за совершение геноцида" в Донбассе в нарушение конвенции.

Ранее в интервью ТАСС посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что РФ положительно отнеслась к решению суда. Таким образом, единственный вопрос, который остался на рассмотрении суда в данном деле: совершала ли Украина геноцид в Донбассе, констатировал он.