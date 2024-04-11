В Запорожье отреагировали на призыв Борреля к РФ вывести войска с ЗАЭС

Призыв верховного представителя Европеского союза по внешней политике и безопасности Жозепа Борреля о том, что Российская Федерация должна вывести свои войска с Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), является цинизмом. Об этом заявил глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, сообщает РИА Новости.

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"Боррель - циничный мерзавец и негодяй", - сказал он.

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По словам Рогова, этот дипломат с одной стороны осуждает атаки украинских беспилотников на ЗАЭС, но не называет их украинскими, а с другой - предлагает РФ отдать станцию "в руки боевиков, занимающихся ядерным терроризмом. Накануне Боррель осудил недавние атаки беспилотных летательных аппаратов на Запорожскую АЭС.

По его мнению, безрассудная атака дронов на ЗАЭС только увеличивает риск опасного ядерного инцидента, подобное должно прекратиться. 8 апреля на Запорожской АЭС сообщили о падении дрона-камикадзе на кровлю шестого энергоблока станции. Там отметили, что беспилотник был сбит Вооруженными силами РФ. 7 апреля пресс-служба ЗАЭС сообщила, что украинские беспилотники атаковали станцию, прилет был зафиксирован в район столовой.