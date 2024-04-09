ВСУ применили в ДНР химоружие

Вооруженные силы Украины применили химическое оружие в Донецкой народной республике. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах России.

Источники агентства уточнили, что применение химоружия было зафиксировано в районе Клещеевки.

«Может применяться адамсит — отравляющее вещество, при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако», — добавил он.

Известно, что адамсит поражает верхние дыхательные пути человека, вызывая замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

При этом, по данным «РИА Новости», предположительно, ВСУ использовали белый фосфор, который вызывает кашель и ожог верхних дыхательных путей. У агентства в распоряжении оказалась видеозапись от российских военных, на которой они показали одну из неразорвавшихся стеклянных колб с веществом внутри.