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"Украинская правда": демобилизацию хотят исключить из законопроекта о мобилизации

Демобилизацию хотят исключить из законопроекта об усилении мобилизации в Вооруженных силах Украины (ВСУ), предлагают рассмотреть отдельно. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в комитете Верховной рады Украины.

Демобилизацию хотят отдельно рассмотреть в Верховной раде Украины
© Газета.Ru

В публикации приводится текст письма главкома ВСУ Александра Сырского к руководителю Министерства обороны Украины Рустему Умерову.

В нем отмечается, что часть законопроекта, с учетом депутатских правок, требуют более детального анализа и дополнительного изучения. С учетом этого предлагает отдельно нормировать вопрос оснований увольнения с военной службы, а также внедрение на законодательном уровне ротации военнослужащих. Это предлагается рассмотреть в отдельном законопроекте, утверждает издание.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль дал поручение пересмотреть перечень предприятий, которые смогут оформлять своим сотрудникам бронь от мобилизации.

На прошлой неделе Шмыгаль заявил, что первоначальные планы по мобилизации 500 тыс. человек в ряды Вооруженных сил Украины были сокращены.

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