ВС РФ взяли под контроль Первомайское в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой народной республике. Об этом «РИА Новости» сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

«Да, действительно освободили, наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации», — сказал он.

По словам Гагина, это говорит о динамичном продвижении ВС РФ.

Ранее об освобождении Первомайского сообщал военкор Андрей Руденко. Он отмечал, что это сделали бойцы девятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса ВС РФ.