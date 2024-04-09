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ВС РФ освободили Первомайское в ДНР

Вооруженные силы России освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой народной республике. Об этом «РИА Новости» сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.

ВС РФ взяли под контроль Первомайское в ДНР
© РИА Новости
«Да, действительно освободили, наши бойцы водрузили флаг Российской Федерации», — сказал он.

По словам Гагина, это говорит о динамичном продвижении ВС РФ.

Ранее об освобождении Первомайского сообщал военкор Андрей Руденко. Он отмечал, что это сделали бойцы девятой отдельной гвардейской мотострелковой бригады первого армейского корпуса ВС РФ.

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