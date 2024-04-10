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Калитюк: танки Т-90М получили допзащиту в носовой части от подрыва мин

Танки Т-90М «Прорыв» после начала специальной военной операции получили дополнительную защиту днища от подрыва мин в районе носовой части. Об этом заявил замначальника по производству сборочного цеха «Уралвагонзавода» Алексей Калитюк, передает ТАСС.

Танки Т-90М по опыту спецоперации получили дополнительную защиту
© РИА Новости

По его словам, танкам ввели дополнительную носовую, лобовую защиту.

«Если изделие наезжает на мину носовой частью, защита дополнительно отрабатывает», — сказал он.

9 апреля Telegram-канал «Военный осведомитель» сообщал, что в зоне боевых действий на Украине заметили танк российских войск, оснащенный необычным антидроновым козырьком. Речь шла о защите от атак беспилотных летательных аппаратов, которую называют «мангалом». При этом замеченный на поле боя танк обладает его усовершенствованной версией.

В январе 2024 года министерство обороны РФ сообщило, что на российские танки начали устанавливать комплексы подавления FPV-дронов «Сания». По данным разработчика, эти козырьки способны сканировать пространство на наличие угрозы на расстоянии до 1,5 км и подавлять БПЛА на расстоянии до одного км.

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