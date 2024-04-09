Лукашенко резко высказался о работе ВПК Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал военно-промышленный комплекс страны, указав на его слабую работу. Его слова приводит «БелТА».

Лукашенко отметил, что слабость работы ВПК заключается в большом количестве докладов и «щелканье каблуками». При этом он отказался давать ей оценку.

«В ближайшее время на полигонах покажете вместе с военными, какие беспилотники, какая у вас артиллерия и прочее. В ближайшее время мы обратим серьезное на это внимание. Шутить здесь нельзя», — сказал Лукашенко.

В ином случае, по его словам, состоявшийся разговор о ВПК «коту под хвост».