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Военная хроника сообщает о сильном прилёте со вторичной детонацией в Славянске

Сильный прилёт по ВСУ зафиксирован в Славянске в районе железнодорожной станции Славкурорт, её использовали как разгрузочную площадку — боевая техника могла съезжать прямо на перроны, сообщает Военная хроника.

Стало известно о сильном прилете со вторичной детонацией в Славянске
© RT на русском
«Сообщают о сильной вторичной детонации. Вероятно, достали склад с БК», — отмечается в посте.

8 апреля Военная хроника рассказала о прилёте по базе «Волков Да Винчи» на территории машиностроительного завода в Славянске.

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Славянск