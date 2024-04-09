Стало известно о сильном прилете со вторичной детонацией в Славянске

Военная хроника сообщает о сильном прилёте со вторичной детонацией в Славянске
Сильный прилёт по ВСУ зафиксирован в Славянске в районе железнодорожной станции Славкурорт, её использовали как разгрузочную площадку — боевая техника могла съезжать прямо на перроны, сообщает Военная хроника.
«Сообщают о сильной вторичной детонации. Вероятно, достали склад с БК», — отмечается в посте.
8 апреля Военная хроника рассказала о прилёте по базе «Волков Да Винчи» на территории машиностроительного завода в Славянске.