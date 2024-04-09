В США заявили о передаче Украине изъятого иранского оружия

Украине были переданы оружие и боеприпасы, изъятые с судов, перевозивших их хуситам в Йемене. Об этом заявило в соцсети X Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

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Напомним, что 15 декабря 2023 года йеменские хуситы атаковали контейнеровоз из Дании в водах Красного моря. В ответ на это власти США объявили о создании международной операции по защите коммерческих кораблей в регионе. В ночь на 12 января военные США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям хуситов на севере Йемена. В рамках операции союзниками также досматриваются корабли.

По данным CENTCOM, в рамках операции было изъято оружие, которое затем было передано Киеву.

«Правительство получило право собственности на эти боеприпасы 1 декабря 2023 года в рамках гражданского иска Министерства юстиции о конфискации против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Первоначально эти боеприпасы были изъяты США с четырех отдельных транзитных судов без гражданства в период с 22 мая 2021 года по 15 февраля 2023 года», - говорится в заявлении.

При этом Центральное командование Вооруженных сил США утверждает, что оружие и боеприпасы «передавались хуситам в Йемене».

По данным американских военных, Киеву было передано около пяти тысяч автоматов АК-47, пулеметов, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометом РПГ-7.

Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили порядка полумиллиона патронов калибра 7,62 миллиметра.

В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины

Страны Запада после начала российской спецоперации начали поставлять Киеву вооружение и военную технику. В этом году на фоне проблем с согласованием помощи в США Киев начал заявлять о сложностях с поставками боеприпасов. В частности, по данным СМИ, глава Минобороны Украины Рустем Умеров направил письмо странам Евросоюза, в котором заявил о «критической нехватке» артиллерийских снарядов. Умеров подчеркнул, что нехватка оружия на Украине «усугубляется с каждым днем».