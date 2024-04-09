Летчики Северного флота установили несколько рекордов в Арктике

Летчики смешанного авиационного корпуса Северного флота установили в Арктике несколько рекордов, которые вошли в Книгу рекордов ВС России, сообщили в пресс-службе флота по итогам заседания Военного совета под руководством командира корпуса генерал-лейтенанта Александра Отрощенко.

Как говорится в сообщении, в августе 2023 года впервые в истории экипажи Су-33 совершили перелет на аэродромы на островах Северного Ледовитого океана, в результате чего были подтверждены возможности использования истребителей на арктических аэродромах с возможностью прикрытия объектов ВС России в широтах Арктики и Северного морского пути, передает ТАСС.

В тот же период экипажи самолетов Су-33 впервые заступили на боевое дежурство, взлетев с аэродрома Рогачево (архипелаг Новая Земля) и аэродрома Нагурская (архипелаг Земля Франца Иосифа). Командиру корабельного истребительного авиационного полка Северного флота был вручен сертификат о внесении достижений его части в Книгу рекордов ВС России.

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