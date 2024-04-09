Названы причины отставки двух командующих ВСУ

Глав оперативных командований (ОК) «Юг» и «Запад» Вооруженных сил Украины уволили из-за неудач на фронте, заявил в беседе с NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его мнению, высшее военное командование Украины таким образом хочет снять с себя ответственность за происходящее.

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В условиях, когда постоянно идет продвижение российских войск, на Украине ищут виновных. Обычно, когда высшее военное и военно-политическое командование не хочет брать на себя ответственность за неудачи на фронте, их главная задача — сделать виноватым кого-то другого. Поэтому ничего удивительно в том, что были уволены командующие оперативными командованиями ВСУ, нет, — рассказал Перенджиев.

Военный политолог добавил, что Украина теряет огромное количество военнослужащих, пока Запад и его союзники оказывают им всестороннюю помощь. По этой причине власти обозначают виновных среди своих подчиненных и отправляют их в отставку, считает эксперт.

Насчитывается, что за ВСУ стоят более 50 стран, но, несмотря на это, они вынуждены постоянно отступать. И власти выработали такой подход, что лучше сразу обозначить виновных среди своих подчиненных. Иначе гнев мирных жителей падет на них самих, — заключил Перенджиев.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что на Украине уволены командующие оперативными командованиями «Юг» и «Запад» Андрей Ковальчук и Сергей Литвинов. Он добавил, что это «не последние перемены».