На Украине уволены главы оперативных командований ВСУ «Юг» и «Запад»

Командующих оперативными формированиями Вооруженных сил Украины «Юг» и «Запад» уволили. Об этом во вторник, 9 апреля, заявил депутат Рады.

Кадровые перестановки в Совете нацбезопасности и обороны Украины, а также в офисе президента связаны с влиянием главы ОП Андрея Ермака. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на политологов и источники в политических кругах.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен реформировать правительство, чтобы создать максимально эффективный аппарат. Об этом сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

26 марта Зеленский уволил с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова. На эту должность вместо него был назначен экс-председатель Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Украинский президент отметил, что эта мера является продолжением «перезагрузки системы управления государством».

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