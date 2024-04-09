Боррель: американский оборонный зонтик над Европой может "скоро закрыться"

Глава дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель не исключил скорого закрытия американского «оборонного зонтика» над Европой. В ходе конференции в Брюсселе он заявил, что объединению следует рассчитывать лишь на собственные силы, даже внутри НАТО, передает ТАСС.

Боррель отметил, что этот зонтик защищал Европу в годы холодной войны. Однако, как уточнил он, результаты предстоящих выборов могут изменить ситуацию и лишить страну такой поддержки.

«Поэтому ЕС должен рассчитывать в обороне только на себя. Важность НАТО сохраняется, но внутри НАТО должна появиться европейская компонента», - подчеркнул глава дипслужбы.

Ранее старший научный сотрудник аналитического центра «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» Барт Шевчик счел бессмысленной идею о создании единой европейской армии.

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По его мнению, единая армия ЕС невозможна как минимум до тех пор, пока объединение состоит из национальных государств, которые по-разному видят различные конфликты.