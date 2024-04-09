ВС России ударили по припортовой зоне в Одесской области

Вооруженные силы Российской Федерации ударили по припортовой зоне в городе Ильичевск Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. Lenta.ru

«Одесса, вернее, область, город Ильичевск (нынешнее название — Черноморск — прим. URA.RU). Мощный прилет в районе порта», — заявил Лебедев. Ura.Ru

Отмечается, что скорее всего был поражен склад боеприпасов. Российская газета

Ильичевск (переименован украинскими властями в Черноморск) находится южнее Одессы, фактически являясь одним из пригородов столицы региона. Кроме того, в Ильичевске расположен крупный морской порт и судоремонтный завод. Газета.Ru