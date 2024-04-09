ВС России нанесли удар по львовскому городу Стрый

Вооруженные силы Российской Федерации удалили по городу Стрый Львовской области, вероятно, по расположению Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«Очень серьезное внимание уделили Львовской области, городу Стрый. Была серия из трех прилетов в самом городе и один на западной окраине, как пишут местные жители», — сообщил подпольщик.

По его словам, после взрывов на окраину направилось множество скорых и пожарных автомобилей: «В больнице аншлаг — утром звонили родственникам недавно прооперированных гражданских пациентов и пояснили, что их перевели в вестибюль, койко-места понадобились военным».

Ранее Сергей Лебедев сообщал об ударе по энергосистеме Днепродзержинска Днепропетровской области. По его информации, один взрыв был с сильной детонацией, второй снаряд мог быть сбит в воздухе, так как жители наблюдали сильную вспышку в небе и мощную взрывную волну.