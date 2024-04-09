Telegram-канал Baza сообщил, что два беспилотника атаковали учебный авиационный центр подготовки летного состава имени Чкалова в Борисоглебске Воронежской области. По данным канала, никто не пострадал. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Baza пишет, что первый дрон врезался в фасад здания на уровне 4-го этажа около трех утра. По данным канала, через час туда же попал и второй беспилотник, в результате взрывов повреждены фасад и остекление учебного центра.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что в течение ночи с 4 на 5 апреля российские системы ПВО уничтожили 53 беспилотника, запущенных украинскими военными по объектам в пяти областях России. Уточняется, что в отчет также вошли дроны, ликвидированные в утренние часы пятницы, 5 апреля.

До этого губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что ВСУ использовали более 40 БПЛА для атаки по региону. В результате в области есть проблемы с подачей электричества, повреждена электроподстанция. По его информации, жертв нет.

Также губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке дрона ВСУ на грузовик во время движения у села Вознесеновка Шебекинского городского округа. По словам главы региона, водитель в результате взрыва не пострадал.