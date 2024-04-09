Во Львове произошел пожар на объекте критической инфраструктуры

В Львовской области возник пожар на объекте критической инфраструктуры, об этом в своем Telegram-канале Максим Козицкий.

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По его словам, силы противовоздушной обороны Львовской области смогли сбить все беспилотники ВС России после объявления тревоги ночью 9 апреля.

«К сожалению, их обломки повредили объект критической инфраструктуры. Был пожар. Его оперативно потушили. Обошлось без жертв и пострадавших», — сообщил Козицкий.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщало о взрывал в Полтавской области Украины. Воздушная тревога была объявлена в Винницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Хмельницкой и Черновицкой областях страны.