Создатели «Пираньи» защитят дроны от помех

Создатели FPV-дрона «Пиранья» разработали систему связи, которая защищена от создаваемых средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помех благодаря смене диапазонов частот. Об этом ведущий технический специалист Симбирского конструкторского бюро (СКБ) рассказал ТАСС.

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Он отметил, что мультидиапазонная система связи позволяет переключаться между тремя диапазонами частот прямо в полете. Поэтому она устойчива к воздействию РЭБ. Существующие дроны меняют частоты в рамках одного диапазона.

«Иными словами, РЭБ не может помешать полету нашего аппарата, так как при глушении оператор изменяет частоту сигнала или сразу диапазон и продолжает выполнение своей задачи. При этом разработка осуществлена на нестандартных частотах, что дает еще большее преимущество перед противником», — сказал собеседник агентства.

Ранее в апреле в СКБ сообщили, что в Ульяновской области ежедневно производят от 300 единиц FPV-дронов «Пиранья».

В том же месяце стало известно, что российский дрон «Джокер-10» получил гибернатор, позволяющий ему «впадать в спячку» до получения команды. Аппарат можно использовать для организации засады на противника.