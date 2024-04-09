В МИД РФ предсказали действия НАТО по вопросу отправки войск на Украину

РФ рассчитывает, что у НАТО сработает инстинкт самосохранения в вопросе отправки войск на Украину. Об этом заявил в интервью ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"В случае появления западных войск на Украине риск прямого вооруженного противостояния между НАТО и Россией возрастет многократно. Мы не хотим такого развития. Надеемся, что на Западе в конечном счете возьмут верх здравомыслие и инстинкт самосохранения", - отметил дипломат.

В НАТО заявили, что не находятся в состоянии войны с РФ

Он подчеркнул, что, несмотря на попытки некоторых стран НАТО использовать альянс в качестве инструмента для конфронтации с Россией, "его руководство, судя по заявлениям, осознает потенциальные угрозы вовлечения блока в украинский конфликт и на данном этапе старается сохранять дистанцию".

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля сообщил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных государств поднималась тема возможной отправки сухопутных войск на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют отправлять военных на Украину.