В Румынии начались военные учения НАТО Sea Shield 24

В Румынии стартовали военные международные учения НАТО Sea Shield 24, в которых будут задействованы более 2,2 тыс. военных и 135 единиц боевой техники, включая корабли и самолёты. Помимо Румынии, в манёврах примут участие Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция. Задача — повысить оперативную совместимость и укрепить оборону на восточном фланге. Тренировки проведут румынские ВМС в Чёрном море, в прибрежной зоне, на Дунае и в его дельте. По мнению экспертов, нахождение таких сил в Румынии, которая граничит с Украиной, может спровоцировать инциденты — как на море, так и в воздухе.

В Румынии стартовали международные учения НАТО Sea Shield 24. Об этом заявил румынский постоянный представитель при НАТО Дан Некулэеску.

«Сегодня начинаются одни из самых комплексных международных учений во главе с ВМС Румынии Sea Shield 24! 12 стран — членов и партнёров НАТО объединяют усилия в Чёрном море и дельте Дуная. Задействованы более 2,2 тыс. военнослужащих и 135 единиц техники. Задача — повысить оперативную совместимость и укрепить оборону на восточном фланге», — написал Некулэеску на своей странице в соцсети X.

Государства намерены отрабатывать операционные процедуры против подводных лодок, на водной поверхности и против авиации в Чёрном море и в речной зоне ответственности, пояснил начальник штаба ВМС Румынии вице-адмирал Михай Панаит, слова которого приводит Radio Romania.

Ранее о планах провести учения НАТО Sea Shield 24 сообщила пресс-служба Минобороны Румынии, уточнив, что в манёврах будет задействовано 27 морских и речных кораблей, 17 самолётов и 91 машина и плавсредство.

По данным ведомства, манёвры проведут в Чёрном море, «в прибрежной зоне, на Дунае и в его дельте». Заявленная цель тренировок — выполнение задач по борьбе с незаконными действиями на море и реке, а также по морскому и речному контролю, поискам и спасению на море, оказанию помощи терпящим бедствие судам и обеспечению безопасности на уровне критической инфраструктуры.

Помимо Румынии, в манёврах примут участие Болгария, Великобритания, Греция, Грузия, Италия, Молдавия, Нидерланды, Польша, Португалия, США, Турция и Франция.

В румынском Минобороны сообщили, что сценарий манёвров непрерывно обновляется, чтобы быстро и эффективно ответить на весь спектр угроз в отношении региональной безопасности и стабильности.

«Может спровоцировать инциденты»

Как отметил военный эксперт Алексей Леонков, для проведения учений НАТО Sea Shield 24 неслучайно выбрали именно Румынию, которая граничит с Украиной.

«Страны имеют достаточно протяжённую общую границу, а значит, Румыния находится достаточно близко к зоне боевых действий. На румынской территории множество морских портов, которые могут использоваться в ходе учений для отработки поставленных задач, причём как анонсированных, так и скрытых. В пресс-релизе об этом не говорится, но наверняка во время таких тренировок будут работать и средства разведки — с целью, например, отслеживать, что происходит в зоне СВО», — рассказал аналитик в беседе с RT.

Леонков также отметил, что, если посмотреть на формулировки сценария Sea Shield 24, там преобладает «оборонительная риторика», однако на деле альянс преследует совсем другие цели.

«В официальных документах говорится, что манёвры направлены на обеспечение безопасности и свободное судоходство. Но вопрос в том, что силы, которые привлекаются к учениям, избыточны для обеспечения безопасности судоходства и их нельзя назвать оборонительными», — считает эксперт.

По словам Леонкова, внесение изменений в сценарий Sea Shield 24, о чём сообщают в блоке, может объясняться тем, что в НАТО хотят максимально приблизить эти тренировки к реальным боевым действиям.

«В рамках Sea Shield 24, скорее всего, будут отрабатываться действия военных не только на воде, но и на сухопутных полигонах. И нахождение таких сил, включая военные корабли и авиацию, вблизи зоны боевых действий может спровоцировать инциденты — как на море, так и в воздухе. НАТО сильно рискует, проводя такие учения, поскольку любой неосторожный манёвр на фоне работающих российских комплексов РЭБ в зоне СВО может привести к непоправимым последствиям», — уверен аналитик.

В свою очередь, эксперт РИСИ Сергей Ермаков пояснил, что в рамках Sea Shield 24, исходя из военно-политической ситуации, «натовские стратеги», вероятно, будут отрабатывать различные приёмы ведения боевых действий.

«Для этого будут задействованы акватории Дуная и других рек, в том числе и с учётом опыта украинского вооружённого конфликта. Речь в первую очередь об отработке уровня взаимодействия традиционных сил береговой обороны и военно-морских флотов с новыми элементами, включая различные дроны, авиацию и космическую связь», — заметил эксперт в комментарии RT.

Кроме того, не исключено, что будет отрабатываться ведение различных диверсионных операций, считает Ермаков.

«Учитывая постоянные попытки ВСУ при помощи своих западных кураторов подорвать мощь российского флота в Чёрном море, используя дальнобойные ракеты, а также безэкипажные морские катера, очевидно, что учения НАТО, которые отрабатывают похожего рода действия, потенциально будут угрожать России. А на фоне того, что страны НАТО оказывают военно-техническую помощь Киеву, нельзя исключать, что и под видом манёвров в НАТО попытаются обезопасить маршруты доставки вооружений на Украину», — полагает Ермаков.

На фоне DEFENDER 24

Напомним, помимо учений Sea Shield 24, НАТО также проводит крупнейшие манёвры ВС США в Европе DEFENDER 24, которые начались 4 апреля и продлятся до 31 мая. В тренировках планируется задействовать более 17 тыс. американских военных и 23 тыс. военнослужащих более чем из 20 стран-союзников и государств-партнёров. Как уточняет пресс-служба Командования Вооружённых сил Соединённых Штатов в Европе и Африке, 4 апреля из США в Европу вышли корабли с оборудованием американской армии для учений DEFENDER 24. Манёвры направлены на «динамическое развёртывание сил» в Европе для обеспечения «сдерживающей способности и повышенной готовности НАТО».

«DEFENDER 24 дополняют учения НАТО Steadfast Defender 24, крупнейшие военные манёвры альянса со времён холодной войны, и демонстрируют способность Соединённых Штатов быстро перебросить силы в Европу для защиты американских интересов в сфере безопасности на каждом сантиметре территории НАТО», — сказал генерал Дэррил Уильямс, возглавляющий Командование Вооружённых сил США в Европе и Африке, а также Объединённое командование сухопутных войск НАТО.

Помимо стратегического развёртывания сил, дислоцирующихся на континентальной части США, основной упор учений DEFENDER 24 сделан на использование «заблаговременно складированных запасов» американской армии, а также на операционную совместимость с союзниками и партнёрами в районах учений в 13 европейских странах. Манёвры направлены на «сдерживание противников», преобразование оперативного командования, наращивание боеготовности и «усиление НАТО», уточнили в пресс-службе.

«Мы обеспечиваем переброску и поддержку Объединённых сил, — сказал командующий Транспортного командования ВС США генерал-лейтенант Дэниел Талли. — Более 80% американских сил дислоцируется на континентальной части США, и учения DEFENDER 24 вкупе с другими глобальными задачами дают нам возможность продемонстрировать наш потенциал и способность отвечать текущим и будущим требованиям в сфере национальной безопасности».

«Создать давление на РФ»

За счёт проведения масштабных учений, включая Sea Shield 24 и DEFENDER 24, Североатлантический альянс пытается консолидировать свои силы на южном фланге и в акватории Чёрного моря, заметил Алексей Леонков.

«Что бы ни заявлялось в пресс-релизах к этим манёврам, их истинная цель однозначно антироссийская. Сейчас все учения, которые проводит блок НАТО на западных границах РФ, направлены на подготовку к противостоянию с Россией. В Европе всё чаще звучат призывы готовиться к войне, чем сейчас в блоке и занимаются, и прежде всего — европейские союзники по НАТО», — сказал аналитик.

По мнению Сергея Ермакова, и Sea Shield 24, и DEFENDER 24 — часть «глобальной стратегии НАТО», основной упор в которой делается именно на военное противодействие России.

«Мы видим, что эти манёвры вписываются в подготовку стран — членов НАТО к серьёзному противодействию с Россией. В рамках таких усилий блока с каждым годом военные учения приобретают всё больший количественный и качественный размах. За счёт проведения множества военных тренировок в Европе недалеко от российских границ в НАТО пытаются создать давление на РФ. Однако Россия готова ответить на все возможные провокации, которые могут возникнуть в ходе таких манёвров», — отметил эксперт.

Российская сторона уже обезопасила свои границы на фоне проведения подобных учений НАТО, констатировал Леонков.