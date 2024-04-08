ВСУ совершили новую попытку уничтожить автопарк больницы в Алешках

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали медицинский транспорт и личные автомобили сотрудников больницы в городе Алешки на левом берегу Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Нацисты атакуют как медицинский транспорт, так и гражданские машины. Под удар попали уже несколько автомобилей сотрудников больницы. Вчера, в праздник Благовещения, украинские дроны вновь атаковали транспорт в больничном дворе. Один из ФПВ вместе с боеприпасом упал в метре от скорых. К счастью, мощный заряд не сдетонировал", - написал глава регионального правительства.

Алексеенко добавил, что прифронтовая больница Алешек получила 42 единицы нового оборудования и оснащения для диагностики и лечения, среди которых современный УЗИ-сканер экспертного класса, рентген-аппарат, дефибриллятор и другое. По его словам, ЦРБ с запасом обеспечена лекарствами, продуктами и топливом.

"Несмотря на постоянную угрозу жизни, мирных жителей здесь спасают каждый день. Хотя больница стоит на берегу Днепра, меньше 100 пациентов одновременно тут не бывает", - сообщил глава правительства.

В октябре 2023 года ВСУ обстреляли центральную райбольницу в Алешках и амбулаторию в Новой Маячке (поселок в 38 км восточнее г. Алешки), уничтожен весь автопарк скорой помощи и здание, где оказывали медпомощь сельским жителям.