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Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Путин назначил нового военного прокурора Московского военного округа
©  Администрация президента РФ
— Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокурором Московского военного округа, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 апреля. Ранее Андрей Попов занимал должность военного прокурора Центрального военного округа.

26 февраля российский лидер подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Позднее глава государства заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил РФ на западном направлении.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что в воссозданных Московском и Ленинградском военных округах РФ разместят дополнительные вооружения. Такое решение было принято в качестве ответа на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

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