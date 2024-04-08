Путин назначил нового военного прокурора Московского военного округа

Президент России Владимир Путин назначил Андрея Попова военным прокурором Московского военного округа. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

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— Назначить на пятилетний срок генерал-лейтенанта юстиции Попова Андрея Валерьевича военным прокурором Московского военного округа, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания, 8 апреля. Ранее Андрей Попов занимал должность военного прокурора Центрального военного округа.

26 февраля российский лидер подписал указ, которым воссоздал Московский и Ленинградский военные округа. Позднее глава государства заявил о планах серьезно укрепить группировки Вооруженных сил РФ на западном направлении.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что в воссозданных Московском и Ленинградском военных округах РФ разместят дополнительные вооружения. Такое решение было принято в качестве ответа на вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.