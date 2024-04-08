Постпред США: НАТО не намерена принимать в свои ряды страны АТР

Организация Североатлантического договора (НАТО) не собирается принимать в свои ряды страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). С таким заверением выступила постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит.

"Почему НАТО занимается этим? Есть ли у нее стремление превратиться в глобальный альянс и принять новых членов - в регионах Индийского и Тихого океанов? Совершенно нет. План в этом не заключается. Наши партнеры в регионах Индийского и Тихого океанов не заинтересованы в присоединении к альянсу, и альянс не стремится стать глобальным", - сказала Смит, выступая в Джорджтаунском университете в столице США.

Одновременно она признала, что Североатлантический альянс планирует углублять связи с теми государствами АТР, которые являются союзниками и партнерами США.

"Так что НАТО, хотя и концентрирует внимание на войне (специальной военной операции России - прим. ТАСС) на Украине, движется к углублению этих важных партнерств с нашими друзьями в регионах Индийского и Тихого океанов, чтобы обмениваться опытом и выводами об общих вызовах", - подчеркнула дипломат.

Как она заявила 2 апреля, НАТО рассматривает теперь мир как "один театр" военных действий. Смит выразила мнение, что "мир не обязательно можно поделить на географические регионы, когда только Европа, или только Индо-Тихоокеанский регион, или какая-то другая зона имеет дело с [тем или иным] конкретным вызовом в сфере безопасности". Многие вызовы в сфере безопасности, с которыми сегодня сталкивается НАТО, "не скованы географическими границами", что свидетельствует о необходимости взаимодействовать с партнерами "во всем мире по таким вопросам, как кибербезопасность, которые не ограничиваются каким-то конкретно взятым регионом", утверждала дипломат.