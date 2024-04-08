Швеция выделит $28,34 млн на укрепление обороноспособности

Правительство Швеции и поддерживающая кабинет министров партия "Шведские демократы" достигли договоренности о выделении дополнительных 300 млн крон ($28,34 млн) на укрепление обороноспособности страны. Об этом говорится в дискуссионной статье в газете Aftonbladet.

В ней отмечается, что шведские вооруженные силы переживают "сейчас самую масштабную перестройку на фоне вступления в НАТО и отказа от 200-летней политики неприсоединения". В связи с этим кабинет министров готовит свои предложения в этой области в преддверии принятия парламентом нового военного бюджета.

Кроме 300 млн крон, на дальнейшее повышение "выносливости и доступности обороны Швеции здесь и сейчас" за счет перераспределения средств пойдут 900 млн крон ($85,01 млн). И это - в дополнение к уже утвержденному увеличению военного бюджета на 27 млрд крон ($2,55 млрд). Все это вместе обеспечивает выполнение и перевыполнение Швецией установки НАТО на объем финансирования вооруженных сил в 2% ВВП.

В статье отмечается, что развитие в этом направлении происходит из-за ситуации на Украине, а также "перевода российской экономики на военные рельсы".