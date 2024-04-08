Военный эксперт назвал главное оружие ВС России

Главным оружием ВС России является комплекс передовых технологий, заявил полковник в отставке Анатолий Матвийчук. В беседе с Lenta.ru военный эксперт подчеркнул, что новые технологии включают в себя военно-космические и ракетные силы. Кроме того, по его словам, самым мощным оружием российской армии является личный состав: солдаты и офицеры.

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Главное оружие России — это комплекс передовых технологий, которые воплощены в нашем военном оружии. Это военно-космические силы, это ракетные силы: «Цирконы», «Кинжалы». Ну а самое мощное оружие — это наши солдаты и офицеры, которые доказали, что русский солдат — лучший солдат в мире, — отметил Матвийчук.

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин ранее заявил, что основным дальнобойным беспилотником России в зоне специальной военной операции на Украине является «Герань-2». Военный эксперт отметил, что БПЛА может пролетать несколько сотен километров.

До этого полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, что Украина использует элементы искусственного интеллекта для атак беспилотниками. Тем временем в России искусственный интеллект в сфере вооружения используется достаточно давно. Как отметил Литовкин, элементы ИИ применяются в подводных лодках класса «Курск».