В Минобороны Украины создали аудиторский комитет с участием экспертов НАТО

Аудиторский комитет, в состав которого вошли эксперты НАТО, создан в Минобороны Украины. Соответствующий указ подписал глава ведомства Рустем Умеров, сообщается на сайте министерства.

Отмечается, что комитет является одной из составляющих новой модели реформы финансового контроля в военном ведомстве.

"В состав комитета входят сертифицированные аудиторы из государств - членов НАТО и с Украины с многолетним опытом предоставления услуг по внутреннему аудиту", - говорится в сообщении.

В сферу деятельности комитета включены консультации и рассмотрение вопросов внутреннего аудита, меры для "поддержания высокого доверия общества к министерству как к государственному институту".

Замминистра обороны Юрий Джигир заявил, что создание комитета - "возможность привлечь для работы в сфере внутреннего аудита иностранных партнеров", при этом, по его словам, комитет "будет служить предохранителем от политического вмешательства".

В состав комитета включены следующие лица: Франсуа Готье - руководитель Службы внешнего надзора штаб-квартиры НАТО (Брюссель), Джозеф Ингиньоли - аналитик/оценщик надзорных программ офиса генерального инспектора Департамента обороны США, Джон Чесшир - руководитель компании по внутреннему аудиту JC Audit Training Ltd. (Оксфорд), член международного института внутренних аудиторов, Манфред ван Кестерен - международный эксперт по государственному внутреннему финансовому контролю в рамках программы EU4PFM на Украине, Руслана Рудницкая - украинский эксперт национальных и международных проектов под эгидой Минфина Украины. Также в комитет входят замминистра обороны Джигир и государственный секретарь министерства Людмила Дараган.

Западные партнеры требуют от Украины четких шагов по борьбе с коррупцией, ставя в зависимость от этого процессы евроинтеграции страны и продолжение выделения помощи. Тем не менее уровень коррупции на Украине остается предельно высоким. По данным Госаудитслужбы, в 2021 году аудиторы проверили более 1,5 тыс. объектов и выявили злоупотребления на $540,7 млн, в 2022 году было проверено чуть меньше тысячи объектов, а сумма ущерба достигла почти $2,7 млрд. В 2023 году по итогам аудита более чем тысячи объектов зафиксированные убытки составили порядка $5,5 млрд.

В феврале американские сенаторы предложили выделить $8 млн на обеспечение надзора за целевым использованием Киевом предоставляемой ему помощи. В марте аппарат генерального инспектора Министерства обороны США сообщил о начале работы сайта, на котором публикуются отчеты о надзоре за американской помощью Украине. На данный момент не менее 400 американских специалистов участвуют в работе по обеспечению всеобъемлющего надзора за всеми составляющими помощи Киеву.