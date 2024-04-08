В Вильнюс прибывает первая группа военных из приписанной к Литве бригады Бундесвера

Первая группа из состава приписанной к Литве бригады Бундесвера прибывает на место службы в республике. Об этом сообщил журналистам министр обороны Литвы Лауринас Касчюнас.

"Начинается практический этап переброски бригады союзников. Это новый этап, который делает процесс необратимым", - сказал он.

Первой в Литву командируется группа планирования, в составе которой около 20 военнослужащих. "Вместе с нашими представителями они будут работать над дальнейшими практическими шагами передислокации", - отметил глава литовского оборонного ведомства.

Планируется, что личный состав группы будет увеличен до 150 человек к концу 2024 года. Военные специалисты оценят варианты передислокации, состояние инфраструктурных объектов и их соответствие требованиям Бундесвера.

До 80% подразделения собираются разместить на полигоне у населенного пункта Руднинкай в Шальчининкском районе (юг Литвы), остальную часть - в Рукле Йонавского района (центр Литвы).

В середине декабря 2023 года министры обороны Литвы и Германии Арвидас Анушаускас и Борис Писториус утвердили детальный план работ по размещению бригады Бундесвера в балтийской республике. Во второй половине 2024 года стороны намерены подписать межправительственное соглашение. После этого начнется переброска подразделений. Полностью бригада (4,8 тыс. военных и 200 сотрудников персонала) будет размещена к 2027 году. Основу составят танковый батальон и механизированный бронированный пехотный батальон.