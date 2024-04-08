Группировка войск «Восток» уничтожила три склада боеприпасов ВСУ

Военнослужащие группировки войск «Восток» уничтожили три полевых склада боеприпасов и десять пунктов временной дислокации ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил глава пресс-службы группировки Александр Гордеев.

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«Ударами бомбардировочной авиации, огнем артиллерии и тяжелыми огнеметными системами поражены опорные пункты, места скоплений живой силы и техники 31-й национальной бригады Украины, 128-й бригады территориальной обороны в районах Никольского и Старомайорского», - заявил он.

Гордеев также добавил, что российские войска уничтожили до 135 военнослужащих ВСУ, танк Т-64, американскую гаубицу М777, три единицы инженерной техники, шесть автомобилей и 11 БПЛА.