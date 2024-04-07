На Украине назвали причину больших потерь ВСУ в Донбассе

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут в Донбассе большие потери из-за отсутствия укреплений. К такому выводу пришел бывший советник министра обороны Украины, журналист Юрий Бутусов, передает РИА Новости.

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Он указал, что Российская армия укрепляет свои линии обороны даже на взятых под свой контроль территориях, тогда как украинское командование мало озабочено этим вопросом.

«Именно поэтому, из-за отсутствия оборонных сооружений, у нас большие потери людей, и мы не можем надежно остановить противника», — признал эксперт.

Бутусов отметил, что ВСУ лишь месяц назад озаботились фортификационными работами с начала СВО. При этом возводимые укрепления не пригодны для защиты личного состава, поскольку не усилены ни бетонными укрытиями, ни маскировкой.

2 апреля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль объявил, что Киев выделил дополнительно 5,6 миллиарда гривен (13,1 миллиарда рублей) на строительство укреплений. В частности, миллиард гривен (2,3 миллиарда рублей) пойдет на укрепление позиций ВСУ на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. 1,5 миллиарда гривен (3,5 миллиарда рублей) будет направлено на фортификационные сооружения в Сумской области.