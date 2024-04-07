Армия Израиля нанесла новые удары по Ливану

Израильские военные зафиксировали попытку обстрела города Цфат на севере страны и нанесли новые удары по ливанской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После сирен, прозвучавших в городе Цфат на севере Израиля, силы ПВО Армии обороны Израиля успешно перехватили снаряд, запущенный из Ливана на израильскую территорию", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее в течение дня были зафиксированы многочисленные обстрелы в направлении горы Хар-Дов на границе с Ливаном. Сообщений о пострадавших не поступало, израильские военные нанесли удары по источникам обстрелов, проинформировали в армии.

Помимо этого, в последние часы истребители ВВС Израиля нанесли удары по ряду объектов на ливанской территории. По данным военных, их целью стала военная инфраструктура, используемая вооруженными отрядами шиитской организации "Хезболлах".