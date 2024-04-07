В Брянской области сбили украинский БПЛА

В Брянской области пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА), написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Богомаз.

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По его словам, беспилотник сбит силами противовоздушной обороны в Суземском районе. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают экстренные службы. Богомаз поблагодарил подразделения ПВО.

За последние сутки российские силы противовоздушной обороны сбили 293 украинских БПЛА.

Также уничтожено четыре реактивных снаряда систем залпового огня «Ураган» и HIMARS, передает «Радиоточка НСН».