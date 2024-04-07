Смоделировано четыре варианта ввода французских войск на Украину

Издание NZZ опубликовало статью, в которой рассказывается, как экспедиционный корпус Франции может действовать без натовских союзников на территории Украины.

Аналитики NZZ считают, что возможны четыре варианта.

Париж может отправить войска севернее Киева, чтобы «предотвратить вторжение из Белоруссии». Тогда ВСУ перебросят освободившиеся части на другие участки. Кроме того, это якобы помешает российской армии захватить Киев.

Следующий вариант: французские войска могут отправить на запорожское направление и попытаются предотвратить прорыв российских сил.

«Если бы российская армия попыталась энергично наступать на юго-востоке, район севернее Запорожья стал бы оперативной ахиллесовой пятой Украины... Французские силы в этом районе значительно облегчили бы работу украинских боевых подразделений», — пишет издание.

Также среди вариантов отправка французских войск к Одессе и Молдавии, чтобы Киев не лишился выхода к Черному морю.

Франция начала создавать альянс стран для отправки войск на Украину

При этом издание отмечает, что президент Макрон знает о рисках, связанных с применением «военных средств за пределами НАТО».

«Помимо угроз Москвы применить ядерное оружие, возможны также тестовые атаки на Францию с использованием истребителей или оружия дальнего действия», — считают авторы NZZ.

Они пишут, что, в частности, одно из наиболее уязвимых направлений, так называемый Тирольский коридор практически не защищен с воздуха.