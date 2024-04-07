ВСУ ударили по энергоблоку Запорожской АЭС

Вооруженные силы Украины ударили по куполу шестого энергоблока Запорожской АЭС. В результате украинской атаки критических повреждений и пострадавших нет. Об этом в воскресенье, 7 апреля, рассказали в пресс-службе объекта инфраструктуры.

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— Совершена атака ВСУ по куполу 6-го энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет. Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано, — следует из публикации в Telegram-канале ЗАЭС.

В результате атаки радиационный фон на станции и ее территории не изменился.

Дроны ВСУ также атаковали Запорожскую атомную электростанцию в районе грузового порта и азотно-кислородной станции 5 апреля.

Россия обвинила Украину в провокациях во время визита Гросси на ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси на фоне отключения резервной линии электроснабжения на электростанции сообщил накануне о реальной угрозе для этого объекта. Он напомнил, что за последние два года ЗАЭС много раз отключалась от резервной линии — это указывает на «очень реальные угрозы».

В начале года Гросси заявил, что угроза крупной ядерной аварии на ЗАЭС существует по-настоящему. По его словам, такой исход будет иметь «серьезные радиологические последствия».