В ГУР Украины пригрозили расширить географию ударов по российским НПЗ

Диверсии на российских нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) — это эффективный способ нанести ущерб энергетическому контуру России, поэтому Украина расширит географию таких атак. Продолжить удары по российским энергетическим объектам пригрозил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юнусов, передает ТАСС.

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«Ущерб там вполне закономерен. И география этих [ударов] тоже будет расширяться», — передаются в публикации слова военного.

Он пояснил, что на Украине НПЗ рассматривают как военные объекты.

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Ранее о цели атак по российским НПЗ высказался премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По словам главы правительства, атаки на заводы — это форма прямой коммуникации с гражданами России.