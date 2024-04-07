Командир ЧВК «Вагнер» Ратибор прокомментировал переход в «Ахмат»

Командир частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Ратибор впервые прокомментировал переход в спецназ «Ахмат». Аудиозапись опубликована в Telegram-канале «Канал специального назначения».

По словам командира, после присоединения к «Ахмату» порядки и команда не поменяются.

«Мы возьмем всех: неважно, кто ты, — "амбрелла" не "амбрелла" (зэков — прим. «Ленты.ру»), даже и в полку создадим отдельное. Все будет то же самое, как в ЧВК "Вагнер", один в один», — заявил Ратибор.

Тысячи бывших бойцов ЧВК «Вагнер» вступят в спецназ «Ахмат»

5 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о вступлении трех тысяч бывших бойцов ЧВК и командира Ратибора в состав «Ахмата».