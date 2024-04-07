В Госдуме объяснили, что делать при получении повестки в отпуске

Если мужчина получил электронную повестку, находясь в отпуске, то ему необходимо уведомить военкомат о том, что у него нет возможности явиться по повестке, а также сообщить дату прибытия. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, слова которого передает РИА Новости.

«Должен уведомить военкомат специально, что он не может прийти, и в этом уведомлении написать, когда он прибудет. Ехать, срываться не надо, но уведомить надо, потому что иначе будет много вопросов потом», — заявил Картаполов.

6 апреля Андрей Картаполов сказал, что во время текущего весеннего призыва, который начался 1 апреля, могут прийти сразу две повестки — обычная бумажная и электронная.

4 апреля первый заместитель председателя оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев заявил, что в России не ожидается новой волны мобилизации, страна справляется имеющимся боевым ресурсом как количественно, так и качественно.

Днем ранее депутат Государственной думы Виталий Милонов призвал российских мужчин отказаться от лавандового рафа и надеть военную форму.