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В США предрекли Украине отступление и потерю территорий

Вооруженным силам Украины (ВСУ) на фоне нехватки боеприпасов и наступления российской армии придется уступить часть занятых территорий и отойти на более защищенные позиции. Об этом пишет CNN со ссылкой на экспертов.

В США предрекли Украине отступление и потерю территорий
© Газета.Ru

Так, по словам Катерины Степаненко из Института изучения войны, Украине придется отступать «в некоторых сценариях боевых действий». Она также отмечает, что «способность России сохранять инициативу на поле боя вынуждает украинские войска расходовать и без того скудные боевые средства».

По ее словам, у украинской армии нет иного варианта, кроме как «окопаться и попытаться в меру своих возможностей предвидеть, где, когда и с какой интенсивностью российские войска будут атаковать в следующий раз».

В то же время кафедры национальной безопасности университета Нью-Хейвена Мэтью Шмидт отмечает, что самым благоприятным сценарием для ВСУ при нынешнем уровне поддержки от Запада является стабилизация и удержание линии фронта.

До этого главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной ситуации для Украины на фронте.

Сырский оценил ситуацию на фронте для ВСУ

По словам Сырского, сложнее всего обстановка на Артемовском направлении к востоку от Часова Яра и Клещеевки, а также на Авдеевском направлении в районах Бердычей, Орловки, Водяного, Первомайского и на Новопавловском направлении в районе Новомихайловки. Кроме того, он заявил о напряженной обстановке на Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях.

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