В Одессе начались пожары после серии взрывов

Пожар вспыхнул в Одессе после взрывов в ночь на 7 апреля. Повреждения получили административное и техническое здания, говорится в сообщении вооруженных сил Украины.

«В результате... возник пожар... Повреждены административное и техническое здания», - пишет RT.

Позже начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк в эфире телеканала «Рада» признала, что в результате ночных ударов припортовая инфраструктура получила повреждения. Уточнять, что это за объекты, Гуменюк не стала.

Ранее Вооруженные Силы РФ атаковали места временной дислокации боевиков нацформирований в районе Одессы. Кроме того, были уничтожены четыре пункта управления украинскими БПЛА и живая сила и техника противника в 149-ти районах города.